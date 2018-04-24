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Бесплатные экскурсии пройдут 11 и 12 мая на 50 московских заводах
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Бесплатные экскурсии пройдут 11 и 12 мая на 50 московских заводах 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Городская акция «День без турникетов» пройдет в Москве 11 и 12 мая. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, горожане смогут бесплатно посетить более 50 предприятий и ознакомиться с их работой.
"Всего на 2018 год запланированы как минимум четыре познавательные городские акции «День без турникетов», которые уже поддержали более 100 предприятий. С экскурсией на перспективных московских производствах в этом году смогут побывать более 50 тыс. человек", — цитирует портал заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Свои двери для посетителей откроют, в частности, кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», а также технопарки «Нагатино», «Строгино», «Мосгормаш», технополис «Москва» и другие.
"В рамках акции «День без турникетов» мы предложим горожанам новый формат. Экскурсии на заводы будут совмещены с паблик-токами с популярными блогерами, театральными представлениями и концертами звезд прямо на производственных площадках", — приводятся на портале слова руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина.
Для участия в акции необходима предварительная регистрация, она начнется 27 апреля.
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