Шпаргалка для нижегородца на время матча «Олимпиец» — «Ротор»

Начало игры — в 18.00, сообщает сайт nizhny2018.ru. Входные группы откроют в 16.00.

Движение по Канавинскому мосту перекроют уже в 13.00. Объезжать предлагается через Метромост и Молитовский мост. Вероятны заторы в сторону города Бор.

27 апреля с улиц, отмеченных на схеме зеленой линией, начнут эвакуировать автомобили. Если вы «потеряли» там свое авто, по вопросу перемещения можно позвонить по номеру 8 (831) 417 17 07.

Добраться до стадиона и уехать с него можно на бесплатных автобусах-шаттлах по маршрутам:

— S5: площадь Горького — площадь Благовещенская — остановка Стрелка

— S1: остановка Лесной городок — улица Актюбинская — станция метро Канавинская — Московский вокзал — улица Сергея Есенина

S7 : станция метро «Бурнаковская» — ФОК «Мещерский»

— S2: улица Сергея Акимова — ФОК «Мещерский»

Также будет ходить общественный транспорт до остановки ФОК «Мещерский»:

— автобусы: 41,57,66,69; — маршрутки: 18,39,49,67,70,86, Т-20, Т-138.

На личном транспорте можно добраться до парковок на Мещерском бульваре и улице Сергея Акимова, далее — пешком или на шаттле.

Сесть на такси можно около Спасского Староярмарочного собора, на площади Ленина или около ФОКа «Мещерский».

Жители Мещеры, передвигающиеся на автомобилях, будут добираться к своим домам по пропускам.