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Шпаргалка для нижегородца на время матча «Олимпиец» — «Ротор»
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Шпаргалка для нижегородца на время матча «Олимпиец» — «Ротор» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Начало игры — в 18.00, сообщает сайт nizhny2018.ru. Входные группы откроют в 16.00.
Движение по Канавинскому мосту перекроют уже в 13.00. Объезжать предлагается через Метромост и Молитовский мост. Вероятны заторы в сторону города Бор.
27 апреля с улиц, отмеченных на схеме зеленой линией, начнут эвакуировать автомобили. Если вы «потеряли» там свое авто, по вопросу перемещения можно позвонить по номеру 8 (831) 417 17 07.
Добраться до стадиона и уехать с него можно на бесплатных автобусах-шаттлах по маршрутам:
— S5: площадь Горького — площадь Благовещенская — остановка Стрелка
— S1: остановка Лесной городок — улица Актюбинская — станция метро Канавинская — Московский вокзал — улица Сергея Есенина
S7: станция метро «Бурнаковская» — ФОК «Мещерский»
— S2: улица Сергея Акимова — ФОК «Мещерский»
Также будет ходить общественный транспорт до остановки ФОК «Мещерский»:
— автобусы: 41,57,66,69; — маршрутки: 18,39,49,67,70,86, Т-20, Т-138.
На личном транспорте можно добраться до парковок на Мещерском бульваре и улице Сергея Акимова, далее — пешком или на шаттле.
Сесть на такси можно около Спасского Староярмарочного собора, на площади Ленина или около ФОКа «Мещерский».
Жители Мещеры, передвигающиеся на автомобилях, будут добираться к своим домам по пропускам.
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