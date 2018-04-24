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Власти предложили убрать один маршрут троллейбуса с площади Калинина
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Власти предложили убрать один маршрут троллейбуса с площади Калинина 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
24 апреля на сайте новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом запустили опрос горожан по вопросу изменения схемы движения троллейбуса № 36 — новый маршрут исключает движение до площади Калинина.
«Предлагается изменить схему троллейбусного маршрута № 36 «ул. Лазурная» — «М. „Заельцовская“» до остановочного пункта «М. „Речной вокзал“», организовав движение по Красному проспекту и ул. Большевистская», — сообщается на сайте ЦУГАЭТ.
По действующей схеме троллейбус № 36 ходит от площади Калинина через улицу Фрунзе до Лазурной, по новой — троллейбус будет отправляться от остановки «Метро „Речной вокзал“», дальше поворачивать на улицу Фрунзе в сторону Лазурной. Таким образом, троллейбус не будет ходить по участку: «Площадь Калинина» — «Дом быта», а маршрут будет не «Метро „Заельцовская“» — «Лазурная», а «Метро „Речной вокзал“» — «Лазурная».
С октября прошлого года троллейбус № 36 ходит от площади Калинина до Лазурной. До этого его закрывали на месяц из-за ремонта теплотрассы.
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