Власти предложили убрать один маршрут троллейбуса с площади Калинина

24 апреля на сайте новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом запустили опрос горожан по вопросу изменения схемы движения троллейбуса № 36 — новый маршрут исключает движение до площади Калинина.

«Предлагается изменить схему троллейбусного маршрута № 36 «ул. Лазурная» — «М. „Заельцовская“» до остановочного пункта «М. „Речной вокзал“», организовав движение по Красному проспекту и ул. Большевистская», — сообщается на сайте ЦУГАЭТ.

По действующей схеме троллейбус № 36 ходит от площади Калинина через улицу Фрунзе до Лазурной, по новой — троллейбус будет отправляться от остановки «Метро „Речной вокзал“», дальше поворачивать на улицу Фрунзе в сторону Лазурной. Таким образом, троллейбус не будет ходить по участку: «Площадь Калинина» — «Дом быта», а маршрут будет не «Метро „Заельцовская“» — «Лазурная», а «Метро „Речной вокзал“» — «Лазурная».

С октября прошлого года троллейбус № 36 ходит от площади Калинина до Лазурной. До этого его закрывали на месяц из-за ремонта теплотрассы.