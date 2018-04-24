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Видеооткрытки появятся на улицах Москвы к Празднику Весны и Труда
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Видеооткрытки появятся на улицах Москвы к Празднику Весны и Труда 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Жителей и гостей Москвы поздравят с Праздником Весны и Труда с помощью видеооткрыток и видеороликов на медиафасадах, сообщил РИАМО во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В честь Праздника Весны и Труда Москву украсят видеоизображения с традиционными символами Первомая. Увидеть праздничное поздравление можно уже 28 апреля на медиафасадах домов на Новом Арбате. Показ начнется с 20:09 и продлится до полуночи. Демонстрация ролика продолжится по 2 мая включительно», — сказал Бирюков.
По его словам, поздравительный ролик, подготовленный специалистами комплекса городского хозяйства Москвы, покажут на фасадах домов №№11 и 19 на Новом Арбате. На экранах, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов, «полетят» к синему небу воздушные шары, появится традиционный лозунг Первомая: «Мир! Труд! Май!».
Аналогичный ролик украсит и медиафасады домов №№8 и 28 по улице Новый Арбат, а также фасад здания Центрального телеграфа. Кроме того, город украсят 30 видеооткрыток на цифровых билбордах. На них будет транслироваться изображение цветущих яблонь, воздушных шаров, синего неба и российского триколора.
«Архитектурно-художественную подсветку на зданиях и объектах столицы в честь Первого мая переведут в праздничный режим: вместо теплого и холодного белого цвета столица засияет всеми оттенками цветовой палитры — от красного до фиолетового» — добавил Бирюков.
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