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Работу более 50 предприятий смогут увидеть москвичи в рамках акции «День без турникетов» 11 и 12 мая
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Работу более 50 предприятий смогут увидеть москвичи в рамках акции «День без турникетов» 11 и 12 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«11 и 12 мая в столице пройдет масштабная городская акция «День без турникетов», которую организует департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Горожане смогут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, пообщаться с известными фотографами, артистами и журналистами. В акции примут участие более 50 предприятий, а также детские технопарки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также можно будет принять участие в перформансах на территории производственных комплексов.
«Всего на 2018 г. запланированы как минимум четыре познавательные городские акции «День без турникетов», которые уже поддержали более 100 предприятий. С экскурсией на перспективных московских производствах в этом году смогут побывать более 50 тыс. человек», — приводятся в сообщении слова Натальи Сергуниной, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Свои двери откроют кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания Coca-Cola, технопарки «Нагатино», «Строгино», «Мосгормаш», технополис «Москва» и другие.
«В рамках акции «День без турникетов» мы предложим горожанам новый формат. Экскурсии на заводы будут совмещены с паблик-токами с популярными блогерами, театральными представлениями и концертами звезд прямо на производственных площадках. Основной целью является в интересной увлекательной форме рассказать и показать москвичам одни из лучших, необычных и самых интересных предприятий московской промышленности, попасть на которые в обычном режиме практически невозможно», — отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
Чтобы стать участником «Дня без турникетов», необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Регистрация начнется 27 апреля.
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