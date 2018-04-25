В Москве в среду ожидается до +13°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +11 до +13°С.

Днем облачно, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде на майские праздники. В первые дни майских праздников в Москве ожидают облачную погоду и температуру до +20°С.

"Однозначно, что без дождя не обойдется — ни 29, ни 30 апреля, ни 1 мая. Температура в ночные часы будет положительной — около плюс 5 — плюс 9 градусов, и дневная ожидается в пределах плюс 15 — плюс 20 градусов. Будет понижение температуры — и ночной, и дневной на 2-3 градуса ниже климатической нормы, но на какое число оно придется — пока сказать сложно. Во всяком случае, в выходные дни, 29-го и 30-го числа, будет вполне комфортная погода", — сообщили в метеобюро.

Там уточнили, что ожидают облачную погоду с прояснениями.