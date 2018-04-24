Москвичей 24 апреля ждет потепление до 12 градусов

Осадков не прогнозируется.

Во вторник, 24 апреля, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и потепление до 12 градусов.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 10-12 градусов тепла. Скорость юго-западного ветра не превысит 3-8 метров в секунду.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до плюс 2-4 градусов. Возможный небольшие осадки и порывы ветра до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России

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