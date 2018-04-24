В городе-хозяине саммита ШОС открылась новая линия метро

Новая ветка под номером 11 Циндаоского метрополитена спроектирована для поездов, двигающихся со скоростью до 120 км в час, и по этому показателю она — одна из самых быстрых в Китае на сегодняшний день. Протяженность маршрута — 58,35 км, он соединяет центр города с пригородным районом Цзимо. Ожидается, что пассажиропоток новой линии составит от 50 до 80 тыс. человек в день, рассказал Лю Шэнсю, генеральный директор компании-строителя, которая входит в Китайскую корпорацию железнодорожного строительства /CRCC/.

Для Циндао это третья линия городского рельсового транспорта. На ней — 22 станции, 18 из которых — эстакадные, добавил гендиректор.