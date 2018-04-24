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В городе-хозяине саммита ШОС открылась новая линия метро
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В городе-хозяине саммита ШОС открылась новая линия метро 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Циндао, 24 апреля /Синьхуа/ — Новая линия метро открылась в Циндао, портовом городе провинции Шаньдун на востоке Китая, который в июне примет у себя саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.
Новая ветка под номером 11 Циндаоского метрополитена спроектирована для поездов, двигающихся со скоростью до 120 км в час, и по этому показателю она — одна из самых быстрых в Китае на сегодняшний день. Протяженность маршрута — 58,35 км, он соединяет центр города с пригородным районом Цзимо. Ожидается, что пассажиропоток новой линии составит от 50 до 80 тыс. человек в день, рассказал Лю Шэнсю, генеральный директор компании-строителя, которая входит в Китайскую корпорацию железнодорожного строительства /CRCC/.
Для Циндао это третья линия городского рельсового транспорта. На ней — 22 станции, 18 из которых — эстакадные, добавил гендиректор.
Строительство этой «красивейшей линии метро» Циндао, проходящей через прибрежную зону, холмы, пейзажные районы с источниками и лесами, обошлось в 19 млрд юаней /3 млрд долл. США/. -0-
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