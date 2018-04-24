Рядом с ТПУ «Авиамоторная» появится рынок

Рядом с ТПУ «Авиамоторная» появится сельскохозяйственный рынок

По просьбам местных жителей рядом с будущим транспортно-пересадочным узлом «Авиамоторная» появится сельскохозяйственный рынок. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на Москомстройинвест.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила размещение сельскохозяйственного рынка в границах ТПУ «Авиамоторная» (ЮВАО). Решение принято по итогам публичных слушаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сельскохозяйственный рынок будет размещаться не под открытым небом, а в торговом центре на площади более 3 тысяч кв.м.