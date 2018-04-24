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Одобрено размещение сельскохозяйственного рынка в границах ТПУ «Авиамоторная»
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Одобрено размещение сельскохозяйственного рынка в границах ТПУ «Авиамоторная» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сельскохозяйственный рынок появится в границах ТПУ «Авиамоторная» по просьбам жителей, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила размещение сельскохозяйственного рынка в границах ТПУ «Авиамоторная» (ЮВАО). Решение принято по итогам публичных слушаний», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, в ходе публичных слушаний москвичи высказались за обустройство сельскохозяйственного рынка в границах ТПУ. «Он разместится в непосредственной близости от строящейся станции метро „Авиамоторная“ Большой кольцевой линии, в многофункциональном торговом центре. Сельскохозяйственный рынок займет площадь около 3 тыс. кв. м», — заключил К. Тимофеев.
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