Ещё
Видеоролики в честь Праздника весны и труда запустят на медиафасадах зданий в центре Москвы с 28 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видеоролики в честь Праздника весны и труда запустят на медиафасадах зданий в центре Москвы с 28 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Поздравительные видеоролики на медиафасадах зданий в центре Москвы запустят в честь Праздника весны и труда с 28 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. «В честь Праздника весны и труда Москву украсят видеоизображения с традиционными символами Первомая. Увидеть праздничное поздравление можно уже 28 апреля на медиафасадах домов на ул. Новый Арбат. Показ начнется с 20:09 и продлится до 00:00. Демонстрация ролика продолжится по 2 мая включительно», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Поздравительный ролик, подготовленный специалистами комплекса городского хозяйства Москвы, покажут на фасадах д. 11 и д. 19 на ул. Новый Арбат.
«На экранах, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов, «полетят» к синему небу воздушные шары, появится традиционный лозунг Первомая: «Мир! Труд! Май!». Аналогичный ролик украсит и медиафасады д. 8 и д. 28 по ул. Новый Арбат, а также фасад здания Центрального телеграфа. Кроме того, город украсят 30 видеооткрыток на цифровых билбордах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на них будет транслироваться изображение цветущих яблонь, воздушных шаров, синего неба и российского триколора.
«Архитектурно-художественную подсветку на зданиях и объектах столицы в честь 1 мая переведут в праздничный режим: вместо теплого и холодного белого цвета столица засияет всеми оттенками цветовой палитры — от красного до фиолетового» — заключил П. Бирюков.
Агентство «Москва»: последние новости
Дополнительная остановка появится на ул. Лобачевского по просьбам москвичей Самолет-лабораторию Як-42Д привлекут для улучшения погодных условий в Москве 1 и 9 мая Бюст первого президента России Б.Ельцина установили на «Аллее правителей» в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины185
Кремль готовит суперманевр452
Британия ответила РФ по делу Скрипаля36
Правительство Британии уличили во лжи30
СМИ рассказали о «нефтяной мести» Трампа34
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение