Видеоролики в честь Праздника весны и труда запустят на медиафасадах зданий в центре Москвы с 28 апреля

Поздравительные видеоролики на медиафасадах зданий в центре Москвы запустят в честь Праздника весны и труда с 28 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. «В честь Праздника весны и труда Москву украсят видеоизображения с традиционными символами Первомая. Увидеть праздничное поздравление можно уже 28 апреля на медиафасадах домов на ул. Новый Арбат. Показ начнется с 20:09 и продлится до 00:00. Демонстрация ролика продолжится по 2 мая включительно», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Поздравительный ролик, подготовленный специалистами комплекса городского хозяйства Москвы, покажут на фасадах д. 11 и д. 19 на ул. Новый Арбат.

«На экранах, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов, «полетят» к синему небу воздушные шары, появится традиционный лозунг Первомая: «Мир! Труд! Май!». Аналогичный ролик украсит и медиафасады д. 8 и д. 28 по ул. Новый Арбат, а также фасад здания Центрального телеграфа . Кроме того, город украсят 30 видеооткрыток на цифровых билбордах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на них будет транслироваться изображение цветущих яблонь, воздушных шаров, синего неба и российского триколора.

«Архитектурно-художественную подсветку на зданиях и объектах столицы в честь 1 мая переведут в праздничный режим: вместо теплого и холодного белого цвета столица засияет всеми оттенками цветовой палитры — от красного до фиолетового» — заключил П. Бирюков.