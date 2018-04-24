Транспортные карты «Тройка-Подорожник» начнут продавать в гостиницах к ЧМ-2018

Совмещенные карты «Тройка-Подорожник» будут продавать на ресепшенах в гостиницах Москвы Санкт-Петербурга во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Билеты можно будет использовать для проезда на общественном транспорте в обоих городах.

"Болельщики и туристы смогут приобрести проездные карты с уже записанными на них поездками до того, как они зайдут в транспорт", — цитирует заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы

Договор на продажу транспортных карт подписали более 20 гостиниц в Москве и более 10 отелей в Санкт-Петербурге, добавил чиновник. К ЧМ-2018 список пополнится.

Право принимать болельщиков получили более 1300 столичных отелей. Дефицита гостиничных номеров не ожидается.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург. В столице матчи примут два стадиона — «Лужники» и "Спартак"

Ранее сообщалось, что в будущем пассажирам не придется пользоваться совмещенными картами. Вместо этого «Тройку» начнут принимать в метро Санкт-Петербурга, а «Подорожник» — в московской подземке. Если пилотный проект будет успешен, то его расширят на весь общественный транспорт двух городов.