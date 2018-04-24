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Около 140 тысяч кустарников высадят на улицах Москвы этой весной
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Около 140 тысяч кустарников высадят на улицах Москвы этой весной 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Новые Округа
В столице весной 2018 года планируют высадить порядка 140 тысяч кустарников, сообщает телеканал «360».
В рамках программы городского благоустройства кустарники уже начали высаживать на Садовом кольце. Работы продолжат на улицах исторического центра города, набережных и въездных группах.
"Всего этой весной в Москве будет высажено порядка 140 тысяч кустарников", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Московские улицы украсят спирея, сирень и чубушник. Кроме того, высадить планируют лапчатку, пузыреплодник, снежноягодник, кизильник и альпийскую смородину.
Благоустройством занимаются в ночное время. Это делается для того, чтобы не создавать помехи дорожному движению и неудобства для жителей столицы.
Всего в высадке кустарников задействуют порядка 100 рабочих. Летом зеленые насаждения будут поливать два-три раза в неделю.
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