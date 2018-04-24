Около 140 тысяч кустарников высадят на улицах Москвы этой весной

В столице весной 2018 года планируют высадить порядка 140 тысяч кустарников, сообщает телеканал «360».

В рамках программы городского благоустройства кустарники уже начали высаживать на Садовом кольце. Работы продолжат на улицах исторического центра города, набережных и въездных группах.

"Всего этой весной в Москве будет высажено порядка 140 тысяч кустарников", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Московские улицы украсят спирея, сирень и чубушник. Кроме того, высадить планируют лапчатку, пузыреплодник, снежноягодник, кизильник и альпийскую смородину.

Благоустройством занимаются в ночное время. Это делается для того, чтобы не создавать помехи дорожному движению и неудобства для жителей столицы.

Всего в высадке кустарников задействуют порядка 100 рабочих. Летом зеленые насаждения будут поливать два-три раза в неделю.