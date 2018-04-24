Транспортные карты «Тройка-Подорожник» начнут продавать в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга к ЧМ-18

Совмещенные транспортные карты «Тройка-Подорожник» начнут продавать в гостиницах Москвы Санкт-Петербурга во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга начнут продавать совмещенные транспортные карты «Тройка-Подорожник». Проездные билеты можно будет приобрести на ресепшене отелей во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 20 гостиниц в Москве и более 10 отелей в Санкт-Петербурге уже подписали договор на продажу совмещенных транспортных карт.

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. мы прорабатываем вопрос о продаже совмещенных транспортных карт «Тройка-Подорожник» в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга. Болельщики и туристы смогут приобрести проездные карты с уже записанными на них поездками до того, как они зайдут в транспорт», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

Совмещенная карта «Тройка/Подорожник» действует на всем общественном транспорте двух крупнейших российских городов. Такой билет будет удобен особенно для тех болельщиков, которые посещают матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. и в Москве, и в Санкт-Петербурге.