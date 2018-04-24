Ещё
Транспортные карты «Тройка-Подорожник» начнут продавать в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга к ЧМ-18
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Транспортные карты «Тройка-Подорожник» начнут продавать в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга к ЧМ-18 

Агентство «Москва» 1 час назад
Совмещенные транспортные карты «Тройка-Подорожник» начнут продавать в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга начнут продавать совмещенные транспортные карты «Тройка-Подорожник». Проездные билеты можно будет приобрести на ресепшене отелей во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 20 гостиниц в Москве и более 10 отелей в Санкт-Петербурге уже подписали договор на продажу совмещенных транспортных карт.
«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. мы прорабатываем вопрос о продаже совмещенных транспортных карт «Тройка-Подорожник» в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга. Болельщики и туристы смогут приобрести проездные карты с уже записанными на них поездками до того, как они зайдут в транспорт», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Совмещенная карта «Тройка/Подорожник» действует на всем общественном транспорте двух крупнейших российских городов. Такой билет будет удобен особенно для тех болельщиков, которые посещают матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. и в Москве, и в Санкт-Петербурге.
Агентство «Москва»: последние новости
Дополнительная остановка появится на ул. Лобачевского по просьбам москвичей Самолет-лабораторию Як-42Д привлекут для улучшения погодных условий в Москве 1 и 9 мая Мэр Москвы и бургомистр Антверпена подписали программу сотрудничества между двумя городами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»878
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО179
Порошенко обратился с просьбой к националистам39
В России нет денег на будущие пенсии79
Россиян ждут новые штрафы175
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение