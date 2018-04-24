Более 16 тыс. сотрудников служб безопасности будут дежурить на объектах транспорта Москвы в праздники 

Более 11 тыс. сотрудников службы транспортной безопасности, а также более 5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок на объектах транспорта во время майских праздниках. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Особые меры безопасности будут приняты на объектах транспорта, в общей сложности более 11 тыс. сотрудников службы транспортной безопасности наших транспортных городских предприятий, более 5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии будут заниматься только объектами транспорта», — сказал М. Ликсутов.
Уточняется, что в период подготовки и проведения майских праздников на городском транспорте будут в частности усилены проверки пассажиров и багажа.