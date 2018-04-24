В Москве в отелях начнут продавать «Тройка/Подорожник» к ЧМ-2018

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в гостиницах и отелях Москвы и Санкт-Петербурга во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, говорится в сообщении на портале мэра столицы.

"В рамках подготовки к ЧМ-2018 мы прорабатываем вопрос о продаже совмещенных транспортных карт «Тройка/Подорожник» в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга. Болельщики и туристы смогут приобрести проездные карты с уже записанными на них поездками до того, как они зайдут в транспорт", — приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

Отмечается, что совмещенная карта «Тройка/Подорожник» действует на всем общественном транспорте двух российских городов. Такой билет будет удобен особенно для тех болельщиков, которые посещают футбольные матчи и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Кроме того, по словам Лискутова, более 20 гостиниц в Москве и более 10 отелей в Санкт-Петербурге уже подписали договор на продажу карт.