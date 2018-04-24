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В Москве в отелях начнут продавать «Тройка/Подорожник» к ЧМ-2018
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В Москве в отелях начнут продавать «Тройка/Подорожник» к ЧМ-2018 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в гостиницах и отелях Москвы и Санкт-Петербурга во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, говорится в сообщении на портале мэра столицы.
"В рамках подготовки к ЧМ-2018 мы прорабатываем вопрос о продаже совмещенных транспортных карт «Тройка/Подорожник» в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга. Болельщики и туристы смогут приобрести проездные карты с уже записанными на них поездками до того, как они зайдут в транспорт", — приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Отмечается, что совмещенная карта «Тройка/Подорожник» действует на всем общественном транспорте двух российских городов. Такой билет будет удобен особенно для тех болельщиков, которые посещают футбольные матчи и в Москве, и в Санкт-Петербурге.
Кроме того, по словам Лискутова, более 20 гостиниц в Москве и более 10 отелей в Санкт-Петербурге уже подписали договор на продажу карт.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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