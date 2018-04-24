В метро Чэнду появился «книжный» поезд 

Чэнду, 23 апреля /Синьхуа/ — Тематический поезд, посвященный отмечаемому сегодня Всемирному дню книг, выехал на 1-ю линию Чэндуского метро /Чэнду, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.
Оригинально оформленные вагоны воспроизводят историю становления и развития китайской литературы. Едущие в поезде пассажиры как будто находятся внутри огромной книги.
Чэнду, 23 апреля /Синьхуа/ — Тематический поезд, посвященный отмечаемому сегодня Всемирному дню книг, выехал на 1-ю линию Чэндуского метро /Чэнду, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.
Оригинально оформленные вагоны воспроизводят историю становления и развития китайской литературы. Едущие в поезде пассажиры как будто находятся внутри огромной книги.
Чэнду, 23 апреля /Синьхуа/ — Тематический поезд, посвященный отмечаемому сегодня Всемирному дню книг, выехал на 1-ю линию Чэндуского метро /Чэнду, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.
Оригинально оформленные вагоны воспроизводят историю становления и развития китайской литературы. Едущие в поезде пассажиры как будто находятся внутри огромной книги.
Чэнду, 23 апреля /Синьхуа/ — Тематический поезд, посвященный отмечаемому сегодня Всемирному дню книг, выехал на 1-ю линию Чэндуского метро /Чэнду, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.
Оригинально оформленные вагоны воспроизводят историю становления и развития китайской литературы. Едущие в поезде пассажиры как будто находятся внутри огромной книги.