В метро Чэнду появился «книжный» поезд

Чэнду , 23 апреля / Синьхуа / — Тематический поезд, посвященный отмечаемому сегодня Всемирному дню книг, выехал на 1-ю линию Чэндуского метро /Чэнду, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай /.

Оригинально оформленные вагоны воспроизводят историю становления и развития китайской литературы. Едущие в поезде пассажиры как будто находятся внутри огромной книги.

Чэнду, 23 апреля /Синьхуа/ — Тематический поезд, посвященный отмечаемому сегодня Всемирному дню книг, выехал на 1-ю линию Чэндуского метро /Чэнду, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.

Оригинально оформленные вагоны воспроизводят историю становления и развития китайской литературы. Едущие в поезде пассажиры как будто находятся внутри огромной книги.

Чэнду, 23 апреля /Синьхуа/ — Тематический поезд, посвященный отмечаемому сегодня Всемирному дню книг, выехал на 1-ю линию Чэндуского метро /Чэнду, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.

Оригинально оформленные вагоны воспроизводят историю становления и развития китайской литературы. Едущие в поезде пассажиры как будто находятся внутри огромной книги.

Чэнду, 23 апреля /Синьхуа/ — Тематический поезд, посвященный отмечаемому сегодня Всемирному дню книг, выехал на 1-ю линию Чэндуского метро /Чэнду, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.

Оригинально оформленные вагоны воспроизводят историю становления и развития китайской литературы. Едущие в поезде пассажиры как будто находятся внутри огромной книги.