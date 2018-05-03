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Сотрудники МЖД вводят движение в график на Ярославском направлении после инцидента на ж/д станции «Яуза»
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Сотрудники МЖД вводят движение в график на Ярославском направлении после инцидента на ж/д станции «Яуза» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Железнодорожники вводят в график движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) после того, как мужчину зажало между электричкой и платформой на ж/д станции «Яуза». Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
«На платформе «Яуза» человек оказался зажат между пригородным поездом №6114 (Софрино-Москва) и платформой. Прибывшие на место спасатели завершили работу, после чего поезд продолжил движение по маршруту. Обстоятельства произошедшего выясняются. Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их движение в график», — говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники оперативно организовали движение других поездов на участке с вариантным графиком по соседнему пути, что позволило не останавливать движение.
«В настоящее время несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД в сторону области следуют с увеличенным интервалом. Также возможны точечные корректировки в расписании поездов. В настоящее время на участке поезда курсируют по всем путям. МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры», — заключили в пресс-службе.
Ранее Агентство «Москва» сообщало со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО, что мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой на ж/д станции «Яуза». По данному факту Следственным комитетом РФ организованна проверка.
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