Сотрудники МЖД вводят движение в график на Ярославском направлении после инцидента на ж/д станции «Яуза»

Железнодорожники вводят в график движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) после того, как мужчину зажало между электричкой и платформой на ж/д станции «Яуза». Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«На платформе «Яуза» человек оказался зажат между пригородным поездом №6114 (Софрино-Москва) и платформой. Прибывшие на место спасатели завершили работу, после чего поезд продолжил движение по маршруту. Обстоятельства произошедшего выясняются. Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их движение в график», — говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники оперативно организовали движение других поездов на участке с вариантным графиком по соседнему пути, что позволило не останавливать движение.

«В настоящее время несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД в сторону области следуют с увеличенным интервалом. Также возможны точечные корректировки в расписании поездов. В настоящее время на участке поезда курсируют по всем путям. МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры», — заключили в пресс-службе.