Расписание электричек в Московском регионе изменится в майские праздники

График работы пригородных электричек МЖД изменится в предпраздничные и праздничные дни в конце апреля — начале мая, на Курском, Киевском и Ярославском направлениях будут ходить дополнительные межобластные экспрессы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком внесла изменения в график движения пригородных поездов в предпраздничные и праздничные дни — с 27 по 30 апреля и с 1 по 9 мая. Железнодорожники сделали это, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Первомая и Дня Победы», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле организуют следующим образом: 27 апреля, 3 мая — расписанием четверга, 28 апреля, 4 мая — расписанием пятницы, 29, 30 апреля, 1, 5 мая — расписанием субботы, 2, 6, 9 мая — расписанием воскресенья.

На МЖД также будут курсировать дополнительные межобластные экспрессы.

«В субботу, 28 апреля, с Киевского вокзала в 17:15 отправится экспресс до станции «Калуга-1». В воскресенье, 29 апреля, экспресс выполнит рейс из Москвы во Владимир (в 9:21). В среду, 2 мая, экспресс из Тулы отправится в Москву в 14:07», — говорится в сообщении.

На маршруте Москва — Александров Ярославского направления накануне праздников и в День Победы будут курсировать экспрессы отправлением из Москвы в 9:20 и 18:30, в обратном направлении из Александрова — в 6:29 и в 12:45. В субботу, 28 апреля, с Курского вокзала отправятся экспрессы в Тулу (в 16:37), Орехово-Зуево (в 19:17) и Владимир (в 20:27).