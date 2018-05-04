Платформу для пассажиров поездов из Москвы открыли на станции «Перловская» Ярославского направления МЖД

Новую платформу для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов по направлению из Москвы открыли на остановочном пункте «Перловская» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«На остановочном пункте «Перловская» Ярославского направления Московской железной дороги для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов по направлению из Москвы открыли новую платформу. Она построена в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» , предусматривающей строительство дополнительного — пятого — главного пути на участке Москва-Мытищи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что старая платформа была полностью демонтирована. Как поясняется, железнодорожники построили абсолютно новую платформу, вымостили плиткой, на всю длину платформы возвели навес, защищающий пассажиров от осадков, для маломобильных пассажиров уложили тактильную плитку и установили пандус. Кроме того, новая платформа получила энергосберегающее освещение. Также для удобства пассажиров, ожидающих пригородные поезда, на платформе установлены скамейки.