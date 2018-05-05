Движение поездов Ярославского и Белорусского направлений вернулось в график

МОСКВА , 5 мая — РИА Новости . Движение поездов Ярославского и Белорусского направлений МЖД введено в график после задымления в электричке, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Сегодня на станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда, следовавшего по маршруту Софрино-Москва.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Белорусском и Ярославском направлениях Московской железной дороги. Поезда следуют по расписанию в оба направления", — говорится в сообщении.