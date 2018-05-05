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Движение поездов Ярославского и Белорусского направлений вернулось в график
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Движение поездов Ярославского и Белорусского направлений вернулось в график 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Движение поездов Ярославского и Белорусского направлений МЖД введено в график после задымления в электричке, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Сегодня на станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда, следовавшего по маршруту Софрино-Москва.
"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Белорусском и Ярославском направлениях Московской железной дороги. Поезда следуют по расписанию в оба направления", — говорится в сообщении.
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