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Две вечерние электрички Павелецкого направления МЖД будут совершать дополнительные остановки с 30 апреля
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Две вечерние электрички Павелецкого направления МЖД будут совершать дополнительные остановки с 30 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Дополнительные остановки назначены двум электричкам Павелецкого направления МЖД, сообщили в пресс-службе компании.
«С 30 апреля для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика назначила дополнительные остановки двум вечерним пригородным поездам Павелецкого направления МЖД, курсирующим по рабочим дням между Москвой и станцией «Ожерелье» (расположена в Кашире)», — говорится в сообщении.
Так, экспресс №7105, отправляющийся в часы пик — в 18:05 — с Павелецкого вокзала Москвы, станет в 18:49 дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции «Белые Столбы» (расположена в подмосковном Домодедово). Пригородному поезду №6074 Ожерелье-Москва (отправлением в 17:21) в график добавили две остановки: в 19:03 на остановочном пункте «Калинина» и в 19:11 — «Булатниково».
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