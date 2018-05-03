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Две электрички на Рижском направлении МЖД отменены по техническим причинам
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Две электрички на Рижском направлении МЖД отменены по техническим причинам 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Движение двух пригородных электропоездов на Рижском направлении Московской железной дороги полностью отменено по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Рижское направление. Полная отмена: поезд №6911 (Ленинградская-Нахабино), поезд №6448/6447 (Нахабино-Люблино). Предварительная причина: отказ технических средств», — говорится в сообщении.
Добавляется, что задерживается движение ряда электричек на Рижском направлении МЖД по техническим причинам. «Рижское направление. Задержаны: поезд №6119 (Москва-Волоколамск) на 40 минут, поезд №6664/6663 (Царицыно-Дедовск) на 35 минут, поезд №6378/6377 (Щербинка-Волоколамск) на 30 минут, поезд №6523 (Москва-Новоиерусалимская) на 25 минут, поезд №6380/6379 (Подольск-Нахабино) на 10 минут, поезд №6116 (Волоколамск-Москва) на 15 минут, поезд №7008/7007 (Царицыно-Шаховская) на 31 минуту», — заключили в пресс-службе.
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