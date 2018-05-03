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Дополнительную остановку назначили электричкам на Белорусском направлении МЖД с четверга
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Дополнительную остановку назначили электричкам на Белорусском направлении МЖД с четверга 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Поездам на Белорусском направлении Московской железной дороги назначили с четверга дополнительную остановку на платформе «Портновская» в Одинцовском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«С 3 мая для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика назначила пригородному электропоезду №6331, выполняющему в вечерние часы пик рейс «Москва — Бородино», дополнительную остановку на остановочном пункте «Портновская», — говорится в сообщении.
Как сообщается в материале, из Москвы электричка будет отправляться по расписанию в 19:13, по новому графику остановка на остановочном пункте «Портновская» — в 20:27. Время прибытия на станцию «Бородино» в 21:24.
«Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru)», — уточняется в сообщении.
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