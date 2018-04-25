Дополнительную остановку назначили электричкам на Белорусском направлении МЖД с 3 мая

Поездам на Белорусском направлении Московской железной дороги назначили с 3 мая дополнительную остановку на платформе «Портновская» в Одинцовском районе Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 3 мая для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика назначила пригородному электропоезду №6331, выполняющему в вечерние часы пик рейс « Москва Бородино », дополнительную остановку на остановочном пункте «Портновская», — говорится в сообщении.

Как сообщается в материале, из Москвы электричка будет отправляться по расписанию в 19:13, по новому графику остановка на остановочном пункте «Портновская» — в 20:27. Время прибытия на станцию «Бородино» в 21:24.