К началу праздничных выходных в Москве потеплеет до плюс 18

Синоптики обещают «нормальную апрельскую погоду» после субботнего шторма в столице.

После шторма, который обрушился на Москву в субботу, 21 апреля, погода в городе начнет улучшаться.

Метеорологи прогнозируют, что к началу праздничных выходных в столице потеплеет до плюс 18.

— Дальше ситуация улучшается. Уже сегодня мы не прогнозируем ветра в порывах более 10-12 метров в секунду, а в последующие дни будет не более 10 метров в секунду. Кроме того, во вторник заметен постепенный тренд на повышение температуры, приход нормальной апрельской погоды, — заявил Интерфаксу глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что в ближайшую ночь в столичном регионе похолодает — температура воздуха опустится ниже нулевой отметки. Однако уже во вторник днем в Москве будет до плюс 12, по Подмосковью — до плюс 14. Ночью будет прохладно, ожидается около нуля градусов.

В среду воздух в регионе прогреется уже до плюс 13, в четверг — плюс 14. В пятницу и субботу синоптики обещают от 13 до 18 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин заявил, что шторм в столице спрогнозировала новейшая система мониторинга

В больницах Москвы остаются 14 пострадавших во время шторма

Климатолог: Москвичи могут ожидать весенние штормы и летние торнадо