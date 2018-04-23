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К началу праздничных выходных в Москве потеплеет до плюс 18
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К началу праздничных выходных в Москве потеплеет до плюс 18 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Синоптики обещают «нормальную апрельскую погоду» после субботнего шторма в столице.
После шторма, который обрушился на Москву в субботу, 21 апреля, погода в городе начнет улучшаться.
Метеорологи прогнозируют, что к началу праздничных выходных в столице потеплеет до плюс 18.
— Дальше ситуация улучшается. Уже сегодня мы не прогнозируем ветра в порывах более 10-12 метров в секунду, а в последующие дни будет не более 10 метров в секунду. Кроме того, во вторник заметен постепенный тренд на повышение температуры, приход нормальной апрельской погоды, — заявил Интерфаксу глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он добавил, что в ближайшую ночь в столичном регионе похолодает — температура воздуха опустится ниже нулевой отметки. Однако уже во вторник днем в Москве будет до плюс 12, по Подмосковью — до плюс 14. Ночью будет прохладно, ожидается около нуля градусов.
В среду воздух в регионе прогреется уже до плюс 13, в четверг — плюс 14. В пятницу и субботу синоптики обещают от 13 до 18 градусов тепла.
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