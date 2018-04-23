Фестиваль «Рыбная неделя» пройдет в мае

«Рыбная неделя» пройдет в Москве в мае

Фестиваль "Рыбная неделя" состоится в столице в мае.

Москвичи смогут приобрести свежую рыбу и морепродукты, а также попробовать блюда из специального рыбного меню столичных рестораторов, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, для гостей фестиваля проведут мастер-классы и лекции о рыбном промысле. Во время "Рыбной недели" можно будет посмотреть постановки уличного театра и весело провести время всей семьей.

"Рыбная неделя" пройдет на 12 площадках с 17 по 27 мая. Центром гуляний станет Площадь Революции. Фестиваль развернется также на Кузнецком мосту, Новом Арбате, Тверской площади и в Зеленограде.