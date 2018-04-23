Собянин рассказал о роли Москвы в обеспечении безопасности всей страны

"Я уже говорил, что Москва — серьезный промышленный и научный центр, в ней сосредоточено огромное количество предприятий ОПК, ракетно-космических, самолетостроения и других. И это такая оборонная мощь, которая способна в значительной степени обеспечить безопасность всей страны и самой Москвы, разумеется", — сказал он.

Собянин также выразил надежду, что над Москвой и в будущем сохранится мирное небо.

"Последние события показывают, что лидеры большинства стран достаточно разумны и не доведут ситуацию до критичной", — добавил он.