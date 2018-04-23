Мэр Москвы Сергей Собянин дал оценку оборонной мощи столицы 

По его словам, она позволяет обеспечить безопасность всей России. Градоначальник пояснил, что Москва — серьезный промышленный и научный центр, в ней сосредоточено огромное количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космических, самолетостроения и других. При этом Собянин выразил надежду, что мирное небо сохранится над Москвой и в будущем, пишет «Российская газета». Ранее мэр анонсировал создание вокруг Москвы системы мониторинга стихии. По его словам, для противостояния природным катаклизмам необходим точный прогноз, который позволит предупредить жителей города.