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Мэр Москвы Сергей Собянин дал оценку оборонной мощи столицы
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал оценку оборонной мощи столицы 

Авторадио 2 часа назад
По его словам, она позволяет обеспечить безопасность всей России. Градоначальник пояснил, что Москва — серьезный промышленный и научный центр, в ней сосредоточено огромное количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космических, самолетостроения и других. При этом Собянин выразил надежду, что мирное небо сохранится над Москвой и в будущем, пишет «Российская газета». Ранее мэр анонсировал создание вокруг Москвы системы мониторинга стихии. По его словам, для противостояния природным катаклизмам необходим точный прогноз, который позволит предупредить жителей города.
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