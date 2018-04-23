Москва и Антверпен подписали программу сотрудничества

В столице подписали программу сотрудничества между Правительством Москвы и Мэрией Антверпена . Она первая в истории двусторонних отношений этих городов.

По словам Сергея Собянина, реализация программы позволит вывести взаимодействие между Москвой и Антверпеном на новый уровень, а добрососедские отношения и глубокая кооперация пойдут на пользу жителям обоих городов.

Бургомистр Антверпена Барт де Вевер отметил, что его визит в Москву связан с огромным интересом бельгийского бизнеса к российскому и московскому рынку. В делегацию вошли около 100 бизнесменов.

В программе говорится о взаимодействии в развитии бизнеса и торговли, промышленности и инноваций, цифровой среды и повышении эффективности городского управления в рамках проекта «Умный город». Также документ затрагивает такие сферы, как городское планирование, защита городской окружающей среды, культура и культурное наследие, туризм и спорт. Кроме того, стороны договорились о возможности проведения переговоров, встреч или других мероприятий с использованием электронных средств связи.

Программа сотрудничества заключена на пять лет. По истечении этого срока оценят ее эффективность и по результатам примут решение о продлении.

Бельгия — значимый торговый и экономический партнер Москвы. Антверпен — второй по численности город страны. По итогам 2016 года взаимный товарооборот между московскими организациями и их бельгийскими контрагентами составил 1,17 миллиарда долларов. А за девять месяцев прошлого года товарооборот увеличился на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — до 974 миллионов долларов.

В российскую столицу из Бельгии привозят фармацевтическую продукцию, различные химические продукты, пластмассу и изделия из нее, парфюмерно-косметические средства, мыло, продукцию тяжелого машиностроения и другое.

В Москве зарегистрированы 53 компании с бельгийским капиталом. По этому показателю Бельгия занимает 26-е место среди зарубежных стран. По состоянию на 1 октября прошлого года объем накопленных бельгийских инвестиций в экономике Москвы составил 411 миллионов долларов (23-е место среди зарубежных стран).

По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2017 году Москву посетили 22,1 тысячи бельгийцев. Из Москвы в Бельгию выехали 87,9 тысячи туристов.