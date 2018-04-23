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Мэр Москвы и бургомистр Антверпена подписали программу сотрудничества между двумя городами
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Мэр Москвы и бургомистр Антверпена подписали программу сотрудничества между двумя городами 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин и бургомистр Антверпена Барт де Вевер подписали программу сотрудничества между правительством российской столицы и мэрией бельгийского города. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
«23 апреля 2018 г. мэр Москвы С. Собянин и бургомистр Антверпена Б.де Вевер подписали первую в истории двусторонних отношений программу сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Антверпена. Подписание программы между правительством российской столицы и мэрией второго по численности населения города Бельгии состоялось в Москве», — говорится в сообщении.
По словам С. Собянина, реализация программы позволит вывести взаимодействие между Москвой и Антверпеном на хороший уровень — добрососедские отношения и глубокая кооперация пойдут на пользу жителям обоих городов.
В свою очередь Б.де Вевер отметил, что его визит в Москву связан с огромным интересом бельгийского бизнеса к российскому и московскому рынку. «В делегацию Антверпена вошли около 100 бизнесменов», — отмечается в сообщении.
Программа сотрудничества определяет приоритетные направления взаимодействия городских властей, среди которых развитие бизнеса и торговли; городское планирование; защита городской окружающей среды; культура и культурное наследие; развитие цифровой среды и повышение эффективности городского управления по программе «Умный город»; развитие промышленности и инноваций; туризм; спорт. «Стороны также договорились о возможности проведения переговоров, встреч или иных мероприятий с использованием электронных средств связи», — добавили в пресс-службе.
Программа сотрудничества заключена на пять лет. По истечении этого срока будет проведена оценка эффективности ее реализации, по результатам которой будет принято решение о продлении срока действия документа.
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