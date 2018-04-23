Двоих пострадавших от урагана выписали из больницы

Двоих пострадавших во время урагана в Москве выписали из больницы, медики продолжат следить за их состоянием, сообщил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун

«На текущий момент в городских больницах остаются 14 человек, в том числе один ребенок. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии», — сказал он.

По его словам, все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей, проводятся регулярные консилиумы с участием главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения.

Ураган, из-за которого пострадали 17 человек, прошел в Москве 21 апреля. Несмотря на непогоду, подача электроэнергии, тепла и воды в городе не прерывалась. В ТиНАО из-за порывистого ветра с ливнем повредились линии электропередачи. В оперативном порядке к передвижным электростанциям подключили все социально значимые объекты.

В городе уже завершили работы по распилу и вывозу деревьев, поваленных в результате урагана. Всего службы комплекса городского хозяйства отправили на утилизацию 1200 деревьев.