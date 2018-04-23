Ещё
Двоих пострадавших от урагана выписали из больницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто

Двоих пострадавших от урагана выписали из больницы 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Двоих пострадавших во время урагана в Москве выписали из больницы, медики продолжат следить за их состоянием, сообщил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.
«На текущий момент в городских больницах остаются 14 человек, в том числе один ребенок. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии», — сказал он.
По его словам, все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей, проводятся регулярные консилиумы с участием главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения.
Ураган, из-за которого пострадали 17 человек, прошел в Москве 21 апреля. Несмотря на непогоду, подача электроэнергии, тепла и воды в городе не прерывалась. В ТиНАО из-за порывистого ветра с ливнем повредились линии электропередачи. В оперативном порядке к передвижным электростанциям подключили все социально значимые объекты.
В городе уже завершили работы по распилу и вывозу деревьев, поваленных в результате урагана. Всего службы комплекса городского хозяйства отправили на утилизацию 1200 деревьев.
Mos.ru: последние новости
Удобные пересадки: как будут работать МЦД и метро Авиарейсы и электрички: как гроза повлияла на работу транспорта Георгины «веселые ребята» и львиный зев: какие цветы высадят в природных парках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие112
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»219
На Москву обрушится торнадо37
Кейт Миддлтон родила99
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение