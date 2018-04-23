Две станции петербургского метро закроют 28 апреля из-за подключения нового пускового участка

Две станции Петербургского метрополитена будут закрыты в субботу, 28 апреля, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу.

Доступа пассажиров на «Приморскую» не будет из-за подключения нового пускового участка «зелёной» ветки (до станции «Беговая»). Поезда будут курсировать от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской».

«Василеостровская» также окажется недоступной в утренний и вечерний час пик. Вход закроют с 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут.