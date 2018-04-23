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Две станции петербургского метро закроют 28 апреля из-за подключения нового пускового участка
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Две станции петербургского метро закроют 28 апреля из-за подключения нового пускового участка 

RT на русском 2 часа назад
Две станции Петербургского метрополитена будут закрыты в субботу, 28 апреля, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу.
Доступа пассажиров на «Приморскую» не будет из-за подключения нового пускового участка «зелёной» ветки (до станции «Беговая»). Поезда будут курсировать от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской».
«Василеостровская» также окажется недоступной в утренний и вечерний час пик. Вход закроют с 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30.
Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Приморская».
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