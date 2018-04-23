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Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет
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Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет 

Москва меняется 21 час назад
Фото: Москва меняется
После ураганного ветра, последствия которого коммунальные службы ликвидировали в течение 21 и 22 апреля, в столицу вскоре снова придет тепло. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
Как уточняют синоптики, к среде столичный регион окажется в зоне антициклона, и в течение двух дней в Москве будет господствовать дождливая погода. В пятницу температура начнет снова повышаться.
«Сегодня-завтра в столице без осадков, температура будет повышаться, и ко вторнику потеплеет до +13°. В среду-четверг начнутся дожди, немного похолодает. В пятницу дождевых туч станет меньше, и столбики термометров вновь поползут вверх», — следует из сообщения.
Ранее в пресс-службе Гидрометцентра России сообщили, что сегодня, 23 апреля, в столичном регионе будет сохраняться переменная облачность без осадков, ветер с порывами 12-17 м/сек, температура воздуха не превысит 5-7 градусов.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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