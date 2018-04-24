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Названа зарплата учителей в Москве
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Названа зарплата учителей в Москве 

BFM.RU 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Средняя зарплата учителей в Москве в I квартале этого года составила около 89 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента образования Исаака Калину.
«Средняя зарплата за I квартал уже 89 с копейками тысяч рублей, и есть зарплаты где-то в районе 110-115 тысяч рублей, вижу в ведомостях и 120 тысяч рублей», — привел статистику глава департамента.
Он отметил, почти все московские школы выполняют требования по нижней границе зарплаты учителей, которая в 2018 году при работе на полную ставку должна быть не менее 68 тысяч рублей.
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