Названа зарплата учителей в Москве

Средняя зарплата учителей в Москве в I квартале этого года составила около 89 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента образования Исаака Калину.

«Средняя зарплата за I квартал уже 89 с копейками тысяч рублей, и есть зарплаты где-то в районе 110-115 тысяч рублей, вижу в ведомостях и 120 тысяч рублей», — привел статистику глава департамента.

Он отметил, почти все московские школы выполняют требования по нижней границе зарплаты учителей, которая в 2018 году при работе на полную ставку должна быть не менее 68 тысяч рублей.