Ещё
Около 120 тыс. человек примут участие в шествии на Красной площади 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван преемник Саргсяна
Назван преемник Саргсяна

Около 120 тыс. человек примут участие в шествии на Красной площади 1 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Всего порядка 130 тысяч человек примут участие в семи публичных мероприятиях в Москве в День труда, из них около 120 тысяч пройдут в шествии на Красной площади, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Он отметил, что по состоянию на 23 апреля согласовано семь публичных мероприятий на 1 мая 2018 года в городе Москве, в том числе праздничное шествие на Красной площади по заявлению Московской Федерации профсоюзов; демонстрация и митинг в честь Дня международной солидарности 1 мая от КПРФ.
«Всего на данную дату поступило 26 заявок о проведении различных публичных мероприятий. Всего в согласованных мероприятиях планируется участие 130 тысяч человек, из которых 120 тысяч участников заявлено на праздничное шествие по Красной площади», — говорится в сообщении.
Первое мая — отмечается во многих странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название используется в Таджикистане.
РИАМО: последние новости
Дом конца XIX века в центре Москвы внесли в список выявленных объектов наследия День открытой навигации планируют впервые организовать в парке Горького 12 мая Мужчину сильно избили на северо‑западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин90
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир116
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора28
На Москву обрушится торнадо12
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении144
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение