Около 120 тыс. человек примут участие в шествии на Красной площади 1 мая

Всего порядка 130 тысяч человек примут участие в семи публичных мероприятиях в Москве в День труда, из них около 120 тысяч пройдут в шествии на Красной площади, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Он отметил, что по состоянию на 23 апреля согласовано семь публичных мероприятий на 1 мая 2018 года в городе Москве, в том числе праздничное шествие на Красной площади по заявлению Московской Федерации профсоюзов; демонстрация и митинг в честь Дня международной солидарности 1 мая от КПРФ

«Всего на данную дату поступило 26 заявок о проведении различных публичных мероприятий. Всего в согласованных мероприятиях планируется участие 130 тысяч человек, из которых 120 тысяч участников заявлено на праздничное шествие по Красной площади», — говорится в сообщении.