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На западе Москвы по просьбам жителей появится новая автобусная остановка
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На западе Москвы по просьбам жителей появится новая автобусная остановка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дополнительную остановку для общественного транспорта введут в Москве на улице Лобачевского на западе города после обращений горожан, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По многочисленным просьбам жителей Западного округа столицы и настоятеля храма иконы Иверской Божией матери в районе Очаково-Матвеевское появится новая остановка общественного транспорта напротив храма на улице Лобачевского, недалеко от строящейся станции метро «Мичуринский проспект», — рассказал Бирюков в понедельник.
Заммэра пояснил, что ввод новой остановки по просьбе горожан был включен в перечень мероприятий по улучшению транспортно-пешеходной доступности 10 станций строящейся Калининско-Солнцевской линии метро.
Как напомнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в текущем году работы по благоустройству запланированы на территориях, прилегающих к 10 станциям «желтой» линии метро: на Мичуринском проспекте, Очаково, Говорово, Солнцево, Боровском шоссе, Новопеределкино, Рассказовке, улице Минская, Ломоносовском проспекте и в Раменках.
В рамках благоустройства будут выполнены работы по ремонту существующих тротуаров, замене бортового камня, ремонту существующих парковок и устройству новых парковок на месте «стихийных», реконструкция наземных пешеходных переходов, установка велопарковок, высадка деревьев и другие работы.
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