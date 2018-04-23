Строительство участка Большой кольцевой линии внесло коррективы в работу станции метро «Полежаевская»

В связи со строительством участка Большой кольцевой линии вестибюль № 2 станции «Полежаевская» (первый вагон из центра) и часть подуличного перехода под Хорошевским шоссе и улицей Куусинена закрыты для прохода. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

— В период закрытия вестибюля № 2 вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль № 1 станции «Полежаевская» (последний вагон из центра), — отметили в пресс-службе. — Вестибюль № 2 планируют открыть 28 декабря текущего года.

В целях информирования пассажиров об изменениях в режиме работы станции «Полежаевская» работники столичной подземки разместили информационные плакаты, а также организовали дежурство сотрудников для информирования пассажиров об изменениях в режиме работы станции «Полежаевская». (то)