Строительство станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро началось в Москве 

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
«Начался первый этап работ по строительству станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии метро. Строители ведут работу по выносу инженерных сетей с территории строительной площадки. Выполняются работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована методом «стена в грунте», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что станция метро «Давыдково» запроектирована в районе пересечения Аминьевского шоссе с ул. Инициативная. Станция входит в юго-западный участок Большой кольцевой линии от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Протяженность участка составляет 4,6 км.
«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большой кольцевой линией будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути», — отметил А. Бочкарев.