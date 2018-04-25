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Стартовало строительство станции метро «Давыдково»
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Строительство станции метро «Давыдково» стартовало в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Строители приступили к работе над станцией «Давыдково» Московского метрополитена. Об этом сообщило сообщество «ВКонтакте» «Новости Москвы и Подмосковья».
О первом этапе строительства рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, рабочие сейчас выносят инженерные сети с территории строительной площадки. Возводятся ограждающие конструкции для котлована по методу «стена в грунте».
Появление новой станции улучшит ситуацию с доступностью транспорта на территории районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково.
По Большой кольцевой линии будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям время в пути уменьшится в два-три раза, — Андрей Бочкарев.
Станция Давыдково свяжет Аминьевское шоссе с Инициативной улицей. Она войдет в юго-западный участок Большой кольцевой линии от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Протяженность участка — 4,6 километра.
В Нижнем Новгороде тоже приступили к строительству новой станции местного метрополитена. Правительство России дополнительно выделило 645,5 миллионов рублей на возведение станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде.
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