Стартовало строительство станции метро «Давыдково»

Строительство станции метро «Давыдково» стартовало в Москве

Строители приступили к работе над станцией «Давыдково» Московского метрополитена. Об этом сообщило сообщество «ВКонтакте» «Новости Москвы и Подмосковья».

О первом этапе строительства рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев . По его словам, рабочие сейчас выносят инженерные сети с территории строительной площадки. Возводятся ограждающие конструкции для котлована по методу «стена в грунте».

Появление новой станции улучшит ситуацию с доступностью транспорта на территории районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково.

По Большой кольцевой линии будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям время в пути уменьшится в два-три раза, — Андрей Бочкарев.

Станция Давыдково свяжет Аминьевское шоссе с Инициативной улицей. Она войдет в юго-западный участок Большой кольцевой линии от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Протяженность участка — 4,6 километра.