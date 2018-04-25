На Большой кольцевой линии московского метро начали строить станцию «Давыдково» 

Как сообщил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, в настоящее время ведется вынос инженерных сетей со строительной площадки и устройство станционного котлована. Станция «Давыдково» входит в состав юго-западного участка БКЛ. Протяженность участка от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе» составляет более 4,5 километров. Станция будет строиться по испанскому типу: с двумя береговыми платформами, между которыми располагаются пути обоих направлений. Сроки окончания работ запланированы на 2021 год. Всего на Большой кольцевой линии планируется открыть 31 станцию.