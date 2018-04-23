Дополнительная остановка появится на ул. Лобачевского по просьбам москвичей 

Дополнительная остановка общественного транспорта появится на ул. Лобачевского на западе Москвы по просьбам местных жителей. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«По многочисленным просьбам жителей Западного округа столицы и настоятеля храма иконы Иверской Божией матери в районе Очаково-Матвеевское появится новая остановка общественного транспорта напротив храма на ул. Лобачевского, недалеко от строящейся станции метро «Мичуринский проспект», — сказал П. Бирюков.
Он отметил, что устройство новой остановки по просьбе горожан было включено в перечень мероприятий по улучшению транспортно-пешеходной доступности 10 станций строящейся Солнцевско-Калининской ветки метро.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы напомнили, что в текущем году планируется выполнить работы по благоустройству территорий, прилегающих к 10 станциям желтой линии метрополитена: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка», «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки». В рамках благоустройства будет выполнен ремонт тротуаров, замена бортового камня, реконструкция наземных пешеходных переходов, устройство современных остановок общественного транспорта и газонов и другое.