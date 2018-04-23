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Дополнительная остановка появится на ул. Лобачевского по просьбам москвичей
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Дополнительная остановка появится на ул. Лобачевского по просьбам москвичей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Дополнительная остановка общественного транспорта появится на ул. Лобачевского на западе Москвы по просьбам местных жителей. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«По многочисленным просьбам жителей Западного округа столицы и настоятеля храма иконы Иверской Божией матери в районе Очаково-Матвеевское появится новая остановка общественного транспорта напротив храма на ул. Лобачевского, недалеко от строящейся станции метро «Мичуринский проспект», — сказал П. Бирюков.
Он отметил, что устройство новой остановки по просьбе горожан было включено в перечень мероприятий по улучшению транспортно-пешеходной доступности 10 станций строящейся Солнцевско-Калининской ветки метро.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы напомнили, что в текущем году планируется выполнить работы по благоустройству территорий, прилегающих к 10 станциям желтой линии метрополитена: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка», «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки». В рамках благоустройства будет выполнен ремонт тротуаров, замена бортового камня, реконструкция наземных пешеходных переходов, устройство современных остановок общественного транспорта и газонов и другое.
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