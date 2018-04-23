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Движение в центре Москвы ограничат вечером 23 апреля из-за репетиции парада Победы
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Движение в центре Москвы ограничат вечером 23 апреля из-за репетиции парада Победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Несколько участков дорог в центре Москвы перекроют вечером в понедельник, 23 апреля, в связи с репетицией парада Победы на Красной площади, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Движение будет ограничено с 21:30 мск по машруту прохождения военной техники на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы, Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской и улицы Охотный ряд от Тверской до Большой Дмитровки.
Водителей просят временно отказаться от поездок в центр города на автомобилях. «К утреннему часу пик 24 апреля все ограничения движения будут сняты», — сообщили в пресс-службе.
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