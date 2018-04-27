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В центре Краснодара ограничат движение из-за подготовки к параду в честь Дня Победы
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В центре Краснодара ограничат движение из-за подготовки к параду в честь Дня Победы 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
На центральных улицах Краснодара ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду и концерту в честь Дня Победы, сообщают «Юга.ру».
Это произойдёт 3, 4, 5, 7 и 8 мая.
Ограничения будут вводиться на участках в районе Театральной площади, где 9 мая состоится прохождение войск Краснодарского гарнизона и праздничный концерт. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Кроме того, ряд центральных улиц планируется освободить от припаркованных автомобилей.
Ранее Nation News сообщало о репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге.
RT на русском: последние новости
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