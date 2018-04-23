В центре Краснодара 1 мая ограничат движение транспорта

Краснодар . 23 апр. — Новая Кубань. Ожидается, что в краевой столице участниками первомайской демонстрации станут тысячи человек. Для обеспечения безопасности граждан, а также для беспрепятственного прохода колонны в центре города будет ограничено движение транспорта. Аналогичные меры будут приняты 27 апреля, сообщили в пресс-службе краснодарской мэрии.

27 апреля движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

С 06.00 до 21.30 по чётной стороне ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

С 18.00 до 21.30 по ул. Красной, на участке от ул. им. Будённого до ул. Длинной;

27 апреля от транспортных средств освободят:

С 06.00 до 21.30 чётную сторону ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

С 18.00 до 21.30 ул. Красную, на участке от ул. им. Будённого до улицы Длинной;

1 мая движение транспорта будет временно ограничено на следующих участках:

С 07.00 до 15.00 по ул. Красной, на участке от ул. им. Будённого до ул. Длинной;

С 07.00 до 22.00 по чётной стороне ул. им. Будённого, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

С 9.00 до 14.00:

по ул. Длинной, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

по ул. Пашковской, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

по ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

по ул. им. Чапаева, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

по улице Карасунской, на участке от улицы Рашпилевской до улицы Красноармейской;

по ул. им. Гоголя, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

по ул. Гимназической, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской.

С 10.00 до 17.00:

по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

по ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

по ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

по ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

С 07.00 до 17.00:

по ул. Постовой, на участке от ул. Рашпилевской до ул. им. Захарова;

по ул. им. Пушкина, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской.

1 мая от транспортных средств освободят:

С 06.00 до 17.00:

ул. Красную, на участке от ул. им. Будённого до ул. Пашковской;

чётную сторону ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

С 06.00 до 17.00:

улицу Длинную, на участке от улицы Рашпилевской до ул. Красноармейской;

ул. Пашковскую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

ул. им. Чапаева, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

ул. Карасунскую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

ул. Гимназическую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;

ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

ул. Комсомольскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

ул. Советскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;

ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;

ул. Постовую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. им. Захарова.