В центре Краснодара 1 мая ограничат движение транспорта 

Краснодар. 23 апр. — Новая Кубань. Ожидается, что в краевой столице участниками первомайской демонстрации станут тысячи человек. Для обеспечения безопасности граждан, а также для беспрепятственного прохода колонны в центре города будет ограничено движение транспорта. Аналогичные меры будут приняты 27 апреля, сообщили в пресс-службе краснодарской мэрии.
27 апреля движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
С 06.00 до 21.30 по чётной стороне ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 18.00 до 21.30 по ул. Красной, на участке от ул. им. Будённого до ул. Длинной;
27 апреля от транспортных средств освободят:
С 06.00 до 21.30 чётную сторону ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 18.00 до 21.30 ул. Красную, на участке от ул. им. Будённого до улицы Длинной;
1 мая движение транспорта будет временно ограничено на следующих участках:
С 07.00 до 15.00 по ул. Красной, на участке от ул. им. Будённого до ул. Длинной;
С 07.00 до 22.00 по чётной стороне ул. им. Будённого, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 9.00 до 14.00:
по ул. Длинной, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по ул. Пашковской, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по ул. им. Чапаева, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по улице Карасунской, на участке от улицы Рашпилевской до улицы Красноармейской;
по ул. им. Гоголя, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по ул. Гимназической, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской.
С 10.00 до 17.00:
по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
по ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
по ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
по ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 07.00 до 17.00:
по ул. Постовой, на участке от ул. Рашпилевской до ул. им. Захарова;
по ул. им. Пушкина, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской.
1 мая от транспортных средств освободят:
С 06.00 до 17.00:
ул. Красную, на участке от ул. им. Будённого до ул. Пашковской;
чётную сторону ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 06.00 до 17.00:
улицу Длинную, на участке от улицы Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. Пашковскую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. им. Чапаева, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. Карасунскую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. Гимназическую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. Комсомольскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. Советскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
ул. Постовую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. им. Захарова.