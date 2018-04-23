Ещё
В центре Краснодара 1 мая ограничат движение транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван преемник Саргсяна
Назван преемник Саргсяна

В центре Краснодара 1 мая ограничат движение транспорта 

Новая Кубань 36 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апр. — Новая Кубань. Ожидается, что в краевой столице участниками первомайской демонстрации станут тысячи человек. Для обеспечения безопасности граждан, а также для беспрепятственного прохода колонны в центре города будет ограничено движение транспорта. Аналогичные меры будут приняты 27 апреля, сообщили в пресс-службе краснодарской мэрии.
27 апреля движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
С 06.00 до 21.30 по чётной стороне ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 18.00 до 21.30 по ул. Красной, на участке от ул. им. Будённого до ул. Длинной;
27 апреля от транспортных средств освободят:
С 06.00 до 21.30 чётную сторону ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 18.00 до 21.30 ул. Красную, на участке от ул. им. Будённого до улицы Длинной;
1 мая движение транспорта будет временно ограничено на следующих участках:
С 07.00 до 15.00 по ул. Красной, на участке от ул. им. Будённого до ул. Длинной;
С 07.00 до 22.00 по чётной стороне ул. им. Будённого, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 9.00 до 14.00:
по ул. Длинной, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по ул. Пашковской, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по ул. им. Чапаева, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по улице Карасунской, на участке от улицы Рашпилевской до улицы Красноармейской;
по ул. им. Гоголя, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
по ул. Гимназической, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской.
С 10.00 до 17.00:
по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
по ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
по ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
по ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 07.00 до 17.00:
по ул. Постовой, на участке от ул. Рашпилевской до ул. им. Захарова;
по ул. им. Пушкина, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской.
1 мая от транспортных средств освободят:
С 06.00 до 17.00:
ул. Красную, на участке от ул. им. Будённого до ул. Пашковской;
чётную сторону ул. им. Будённого (со стороны здания администрации Краснодара), на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
С 06.00 до 17.00:
улицу Длинную, на участке от улицы Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. Пашковскую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. им. Чапаева, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. Карасунскую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. Гимназическую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. Комсомольскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. Советскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной;
ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
ул. Постовую, на участке от ул. Рашпилевской до ул. им. Захарова.
Новая Кубань: последние новости
Скотленд-Ярд раскрыл новые подробности «дела Скрипаля» Российский фондовый рынок рухнул из-за американских санкций Турция вывела из США 220 тонн золота
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин90
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир115
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора28
На Москву обрушится торнадо12
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении139
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение