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Собянин отчитался о своих доходах
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Собянин отчитался о своих доходах за 2017 год 

Газета.Ru 1 час назад
Доходы мэра Москвы Сергея Собянина составили в 2017 году 6,53 млн руб. Об этом сообщается в декларации, опубликованной на портале мэра Москвы.
Как стало известно, Собянину принадлежит квартира площадь 308,1 кв. м, а также гараж площадью 26,8 кв. м.
В 2016 году доходы мэра Москвы составили 6,46 млн руб. За год показатель вырос на 1,1%.
Ранее сообщалось, что заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в 2017 году заработал больше всех столичных чиновников — его доход составил почти 220 млн руб. и превысил прошлогодний в 32 раза.
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