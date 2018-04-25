Собянин отчитался о своих доходах за 2017 год

Доходы мэра Москвы Сергея Собянина составили в 2017 году 6,53 млн руб. Об этом сообщается в декларации, опубликованной на портале мэра Москвы.

Как стало известно, Собянину принадлежит квартира площадь 308,1 кв. м, а также гараж площадью 26,8 кв. м.

В 2016 году доходы мэра Москвы составили 6,46 млн руб. За год показатель вырос на 1,1%.