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В Росгидромете предсказали потепление и солнечную погоду 24 апреля
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В Росгидромете предсказали потепление и солнечную погоду 24 апреля 

ИД «Собеседник» 53 минуты назад
Специалисты Росгидрометцентра рассказали жителям Москвы и Подмосковья о погоде в последнюю неделю апреля.
Ранее Sobesednik.ru писал, что после урагана, обрушившегося на столичный регион в выходные, в понедельник, 23 апреля, в Москве и области сохранится прохладная погода и северо-западный ветер.
Как передает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, москвичам стоит ожидать улучшения погодных условий уже со вторника, 24 апреля.
По словам синоптика, в этот день в Москве и области ожидается солнечная погода без осадков и температура воздуха до плюс 14 градусов.
Кроме того, Анатолий Цыганков отметил, что тепло сохранится в столице в течение всей последней недели апреля, однако в среду, четверг и пятницу москвичей ждут небольшие дожди.
При этом специалист Росгидромета добавил, что в предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до 20 градусов тепла.
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