В Росгидромете предсказали потепление и солнечную погоду 24 апреля

Специалисты Росгидрометцентра рассказали жителям Москвы Подмосковья о погоде в последнюю неделю апреля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после урагана, обрушившегося на столичный регион в выходные, в понедельник, 23 апреля, в Москве и области сохранится прохладная погода и северо-западный ветер.

Как передает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова , москвичам стоит ожидать улучшения погодных условий уже со вторника, 24 апреля.

По словам синоптика, в этот день в Москве и области ожидается солнечная погода без осадков и температура воздуха до плюс 14 градусов.

Кроме того, Анатолий Цыганков отметил, что тепло сохранится в столице в течение всей последней недели апреля, однако в среду, четверг и пятницу москвичей ждут небольшие дожди.

При этом специалист Росгидромета добавил, что в предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до 20 градусов тепла.