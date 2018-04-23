В Печатниках открылась ярмарка выходного дня, она находится по адресу Шоссейная улица, влд.4, сообщает управа района. Торговля будет вестись три дня в неделю: пятница, суббота, а также воскресенье.
«Товары на столичных ярмарках — из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ростова, Липецка, Тамбова и других регионов России. Всего в ярмарках выходного дня участвует более 50 регионов, на разных площадках их количество варьируется», — сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Всего с 20 апреля в столице открылись 102 ярмарки. (то)