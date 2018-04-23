В Печатниках открылась ярмарка выходного дня

В Печатниках открылась ярмарка выходного дня, она находится по адресу Шоссейная улица, влд.4, сообщает управа района. Торговля будет вестись три дня в неделю: пятница, суббота, а также воскресенье.

Всего с 20 апреля в столице открылись 102 ярмарки. (то)