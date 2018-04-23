К «Беговой» пошел первый поезд

К новой станции метро «Беговая» прибыл первый поезд. Он прошел новому участку Невско-Василеостровской линии в 14.00 23 апреля.

Состав стартовал от «Приморской» и, пройдя через «Новокрестовскую», прибыл к станции «Беговая». Как сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой», испытания прошли в штатном режиме.

Запуску первого поезда предшествовали предварительные испытания. В ночь с 22 на 23 апреля на всем протяжении участка пути от станции «Приморская» до станции «Беговая» были проведены замеры габаритов приближения оборудования по обоим путям, для чего по тоннелям пропустили габаритный поезд. Только после этого рабочий штаб во главе с заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «Метрострой» Алексеем Старковым и заместителем начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгением Козиным разрешил подачу напряжения на контактный рельс. Начиная с этого момента между станциями «Приморская» и «Беговая» будут ежедневно курсировать поезда, совершая так называемую обкатку нового участка.

На строительство было отведено всего 2,5 года вместо 4,5 лет, предусмотренных проектом, за которые необходимо было построить более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м протяженностью 500 м, а также две станции: «Новокрестовская» и «Беговая».