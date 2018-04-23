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К «Беговой» пошел первый поезд
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К «Беговой» пошел первый поезд 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
К новой станции метро «Беговая» прибыл первый поезд. Он прошел новому участку Невско-Василеостровской линии в 14.00 23 апреля.
Состав стартовал от «Приморской» и, пройдя через «Новокрестовскую», прибыл к станции «Беговая». Как сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой», испытания прошли в штатном режиме.
Запуску первого поезда предшествовали предварительные испытания. В ночь с 22 на 23 апреля на всем протяжении участка пути от станции «Приморская» до станции «Беговая» были проведены замеры габаритов приближения оборудования по обоим путям, для чего по тоннелям пропустили габаритный поезд. Только после этого рабочий штаб во главе с заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «Метрострой» Алексеем Старковым и заместителем начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгением Козиным разрешил подачу напряжения на контактный рельс. Начиная с этого момента между станциями «Приморская» и «Беговая» будут ежедневно курсировать поезда, совершая так называемую обкатку нового участка.
На строительство было отведено всего 2,5 года вместо 4,5 лет, предусмотренных проектом, за которые необходимо было построить более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м протяженностью 500 м, а также две станции: «Новокрестовская» и «Беговая».
Трасса тоннеля пролегала под железнодорожными путями, дважды пересекала водную акваторию, прошла под искусственно созданной территорией (намывом) в западной части Крестовского острова, что для России является абсолютно новой практикой. Поэтому станция «Новокрестовская» является уникальным объектом, аналогов которому нет во всем мире. Она залегает на глубине 25 метров, имеет габариты, способные пропускать 30 тысяч пассажиров в час. Кроме того, на станции расположено более 500 служебных помещений, необходимых для строительства пересадочного узла на «Новокрестовскую-2».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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