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Потеплеет или нет: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на 2 мая
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Потеплеет или нет: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на 2 мая 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Прогноз погоды на среду, 2 мая, подготовили столичные синоптики. Атмосферные фронты, собравшиеся над регионом, уходить пока не собираются, так что дождливую погоду еще придется немного потерпеть. В ночь на 2 мая ожидается +2… +7 градусов, при прояснении до -2 градусов, местами пройдут дожди.
Днем будет облачно с прояснениями — тучи развеются благодаря ветру переменных направлений скоростью 3–8 м/с. Но и возрастет вероятность дождей, причем умеренных — отправляясь на прогулку, не забывайте зонтики. Станет существенно теплее — воздух прогреется до +9… +14 градусов, по югу до +19 градусов.
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