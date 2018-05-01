Потеплеет или нет: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на 2 мая

Прогноз погоды на среду, 2 мая, подготовили столичные синоптики. Атмосферные фронты, собравшиеся над регионом, уходить пока не собираются, так что дождливую погоду еще придется немного потерпеть. В ночь на 2 мая ожидается +2… +7 градусов, при прояснении до -2 градусов, местами пройдут дожди.

Днем будет облачно с прояснениями — тучи развеются благодаря ветру переменных направлений скоростью 3–8 м/с. Но и возрастет вероятность дождей, причем умеренных — отправляясь на прогулку, не забывайте зонтики. Станет существенно теплее — воздух прогреется до +9… +14 градусов, по югу до +19 градусов.